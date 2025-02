Tennis, Sinner eguaglia Alcaraz: 36 settimane da numero 1 Atp

Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del torneo 500 di Abu Dhabi e del 250 di Cluj-Napoca. Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore sempre Jasmine Paolini, stabile al quarto posto ("best") e chiamata a confermare un 2024 da favola illuminato tra l'altro dalle prime due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), dal primo trofeo da "1000" (Dubai) e dalla qualificazione alle Finals (sia in singolare che in doppio). Nel ranking del 28 ottobre scorso Paolini aveva eguagliato la posizione - la quarta - raggiunta in classifica da Francesca Schiavone il 31 gennaio 2011 come migliore giocatrice italiana di sempre.