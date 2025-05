Tennis, Internazionali d'Italia: dominio Sinner contro Ruud, ora c'è Paul in semifinale

Jannik Sinner ha dominato il suo quarto contro Casper Ruud e si è preso di forza la semifinale agli Internazionali Bnl d’Italia, dove affronterà lo statunitense Tommy Paul (venerdì non prima delle 20.30). Un match da padrone assoluto per l’azzurro, chiuso in due set (6-0, 6-1) e in poco più di un’ora di gioco. La condizione atletica di Jannik è apparsa in netta crescita rispetto alle prime uscite al Foro Italico e ora Roma sogna in grande, anche perché per la prima volta da quando è stato introdotto il formato (nel 1990) ci sono due italiani in semifinale in un evento ATP Masters 1000. Musetti affronta il numero tre del mondo Carlos Alcaraz, partita in programma non prima delle 15.30.