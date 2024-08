Tennis, Sinner rimonta Rublev: è in semifinale a Cincinnati

TENNIS

Il numero 1 al Mondo perde il primo set, poi vince in tre ed elimina il russo: ora Zverev o Shelton

© Getty Images Con molta sofferenza e in rimonta, ma Jannik Sinner riesce a volare in semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al Mondo batte Andrey Rublev dopo che il russo aveva vinto il primo set: finisce 4-6, 7-5, 6-4 per l'altoatesino, che resta dunque in corsa per il titolo nonostante tante difficoltà nel corso di tutto il match. Adesso, il 23enne sfiderà uno tra il tedesco Alexander Zverev e il padrone di casa Ben Shelton.

Servirà decisamente qualcosa in più in semifinale, ma Jannik Sinner c'è: è ancora in corsa nel Masters 1000 di Cincinnati. Tanti i problemi, soprattutto nei turni al servizio, per l'altoatesino, che però riesce a superare il turno preparandosi alla sfida a uno tra Shelton e Zverev. Il numero uno al Mondo perde cinque volte il servizio concedendo nove palle break e incassando il 6-4 del primo set in favore del russo, che però ha la colpa di tenere in partita il fresco 23enne di Sesto Pustria. Che si aggiudica 7-5 un parziale con ben 14 palle break, ma fortunatamente due gli valgono il pareggio nel conto dei parziali. Che manchi un po' di concretezza lo si capisce anche quando tutto sembra andare bene: avanti 3-0 e di due break, Sinner incassa il 3-1 ma si riporta sul 4-1. Sembra finita, tuttavia sul 5-2 e servizio a favore per chiudere i conti, ecco un altro break del russo. Fortunatamente, la vittoria è solo rimandata e finisce così 4-6, 7-5, 6-4: ma contro un top 5 Atp come Zverev o il padrone di casa Ben Shelton ci vorranno maggiore concretezza e concentrazione. La finale a Cincinnati è tutt'altro che scontata.