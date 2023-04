Tennis: Sinner mai così in alto nel ranking, è numero 8 del mondo

© Getty Images

Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannik Sinner registra il suo nuovo best ranking salendo all'ottava posizione della classifica mondiale ATP. Ruud, invece, scavalca Medvedev al 4° posto. Stabili Musetti, Berrettini e Sonego, risale Cecchinato che guadagna quasi 20 posizioni grazie alle semifinali all'Estoril. Con l'ottava piazza, il tennista altoatesino diventa il quinto miglior italiano di sempre nel ranking, il quarto se consideriamo solo l'era Open. Davanti lui ora ci sono solamente Nicola Pietrangeli (n. 3, ma non conteggiato nell'era Open), Adriano Panatta (n. 4), Matteo Berrettini (n. 6), Corrado Barazzutti (n. 7).