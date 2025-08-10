Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
la battuta

Tennis, Sinner: "Giocare a golf contro Alcaraz? No, troppo forte per me..."

La battuta del numero al mondo che rivela: "Nel tempo libero mi piace giocare a golf ma non sono un gran giocatore"

10 Ago 2025 - 13:33

Esordio convincente per Jannik Sinner a Cincinnati. Superato agevolmente l'argentino Galan con un doppio 6-1, l'altoatesino commenta il suo match: "Le partite sono sempre così diverse rispetto alle sessioni di allenamento, quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi. Sono molto felice perché qui la palla viaggia, è veloce, bisogna servire con molta precisione, ma anche con il giusto ritmo se si vuole andare lontano nel torneo. Ho sentito che in certi momenti stavo servendo nei punti che volevo. Però c'è ancora un po' di margine per migliorare. Però, per essere un match di primo turno, non potevo chiedere di meglio. Quindi sono molto felice. Tornare qui, con questo pubblico incredibile, è fantastico".

Tra un match e l'altro ama giocare a golf: "È una cosa che mi piace fare insieme alla squadra quando possiamo. Qui a Cincinnati siamo andati già due o tre volte, mi rilasso, è un bel modo di trascorrere tempo libero. Però non sono un gran giocatore, se a qualcuno finisce una palla nel golf car è probabile che sia la mia...". 

Lo stesso passatempo di Carlos Alcaraz, che gioca da tanto tempo e qualche giorno fa ha trascorso qualche ora sui green insieme a Casper Ruud, un altro super appassionato. Ma al momento una giornata tra le buche tra Sinner e Alcaraz non è all'ordine del giorno: "Con Carlos? No no, lui è troppo forte per me...".

Leggi anche

Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

alcaraz
sinner
golf

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Alcaraz mette Sinner nel mirino: il piano di Carlitos per prendersi il 1° posto del ranking

Sinner torna al Six Kings Slam da detentore ma sulla locandina c'è un errore...

L'ambizione di Alcaraz: "Entro fine anno voglio tornare numero uno al mondo"

La campagna Us Open di Sinner scatta oggi a Cincinnati: in serata contro Galan

Sinner pronto per Cincinnati: "Arrivo con la spinta di Wimbledon, il gomito non fa più male"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Panchine internazionali
14:05
Panchine internazionali
14:05
Lecce, ufficiale Sottil
Sinner rullo compressore
14:04
Sinner rullo compressore
Cose da (Nico) Paz
14:01
Cose da (Nico) Paz
14:00
Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra