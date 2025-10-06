Novak Djokovic vomita in campo e critica gli organizzatori del Masters 1000 di Shanghai: "Condizioni brutali"

"Perché l’ATP non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo? - ha tuonato il danese che ha poi ripercorso la vicenda in un'intervista a TV2 -.Stavo soffrendo molto, ma non è durato a lungo e sono migliorato. I medici e i fisioterapisti mi hanno detto di concentrarmi sulla respirazione, quindi un grande merito va a loro per avermi mantenuto calmo in quella situazione di pressione e con quel caldo. Sapevo che cosa poteva succedere, perché faceva caldo quando mi sono riscaldato, e sapevo che sarebbe stata dura anche per lui. Siamo entrambi europei e non siamo abituati a questo clima, ma mi sono detto che le condizioni erano le stesse per lui".