Dopo Busquets anche Jordi Alba annuncia il ritiro: "Il calcio mi ha dato tutto"

Un altro giocatore dell'Inter Miami ed ex leggenda del Barcellona ha annunciato il ritiro. Dopo Segio Busquets infatti è stato il turno di Jordi Alba. Il terzino spagnolo ha pubblicato un video di addio al calcio su i suoi profili social: "Ho presta questa decisione con convinzione e felicità, perché sento che ho percorso questo cammino con tutta la passione possibile. E ora, è il momento di intraprendere una nuova via. Il calcio mi ha dato tutto. Grazie alle squadre, agli allenatori, ai compagni, agli staff e ai miei rivali. Grazie all’Atletico Centro Hospitalense, al Cornellà, al Nastic de Torregona, al Valencia, al Barcellona, alla nazionale spagnola e all’Inter Miami. Mi avete insegnato che la maglia non solo si sente, ma si vive. Grazie a mio papà, alla mia famiglia, grazie a tutti”.