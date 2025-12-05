Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Marche: Valentino Rossi e piloti MotoGP all'ospedale pediatrico Salesi

05 Dic 2025 - 16:16

Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Riders Academy ieri hanno passato un pomeriggio nei reparti del presidio ospedaliero materno infantile 'Salesi' dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), ad Ancona. Alcune ore con i piccoli pazienti, tra loro Diego che va in moto dall'età di 3 anni e mezzo. Mentre Enrico si è fatto un giorno di ricovero in più pur di incontrare i suoi idoli. Mia si è emozionata e ha sciolto la timidezza una volta realizzato di chi fosse quel viso nascosto dalla mascherina. E poi Alberto che ha accolto i suoi eroi nella stanza che guarda il mare. Edoardo invece è rimasto a bocca aperta per un paio di minuti, con gli occhi sorridenti ed emozionati. Giulia, costretta in una camera sterile per la serietà delle cure che sta seguendo, è stata felicissima di conoscere dal vivo i campioni. Valentino Rossi, il campione di Tavullia, con i membri della sua VR46 sono stati accolti ieri dal direttore generale dell'Aoum, Armando Marco Gozzini. I piloti della MotoGp hanno poi visitato alcune unità operative ospedaliere per essere vicini alle sofferenze dei piccoli pazienti. Assieme a Valentino Rossi c'erano anche Marco Bezzecchi, Luca Marini, Celestino Vietti, Federico Fuligni e Franco Morbidelli che ieri compiva 31 anni.

La direzione dell'Aoum era rappresentata da Gozzini e dal direttore sanitario Claudio Martini. Presente anche il direttore della divisione di ortopedia dell'azienda, Raffaele Pascarella, che nel 2017 aveva operato all'ospedale regionale di Torrette (Ancona) Valentino Rossi a tibia e perone dopo un incidente in gara. A margine della visita Gozzini ha commentato: "Grazie a tutti i piloti dell'Academy di Valentino Rossi, sono stato orgoglioso di accoglierli qui nel presidio materno infantile che presto cambierà sede. Noi mettiamo nel nostro lavoro la stessa passione che voi mettete nel vostro e questo momento è davvero emozionante per tutti. Adesso vi lascio al vostro giro perché i bambini vi stanno aspettando con impazienza". Un pomeriggio di emozioni: i sorrisi e gli auguri di buona guarigione, le foto e i selfie scattati. Per un giorno i reparti dell'ospedale pediatrico Salesi hanno visto sconvolgere la normale routine. Gli ospiti dell'Academy hanno visitato i piccoli pazienti a cui hanno regalato i loro gadget: dai cappellini alle magliette, passando per adesivi e portachiavi. I piloti hanno donato anche i loro guanti e le ginocchiere utilizzati durante le corse in pista. 

Ultimi video

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

I più visti di Altri Sport

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:16
Marche: Valentino Rossi e piloti MotoGP all'ospedale pediatrico Salesi
15:15
Spagna, Sanchez: "Un Comitato esecutivo per governance Sport spagnolo"
14:23
F1,  ultima cena di gruppo per i piloti. Hamilton: "Siamo la Classe 2025"
13:39
Australian Open: Sinner e Musetti con Alcaraz e Kyrgios alla Opening Week
13:11
Rivincita italiana sul Cerro Torre: un’impresa storica lungo il Filo Sureste