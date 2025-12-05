Marche: Valentino Rossi e piloti MotoGP all'ospedale pediatrico Salesi

Valentino Rossi e i ragazzi della VR46 Riders Academy ieri hanno passato un pomeriggio nei reparti del presidio ospedaliero materno infantile 'Salesi' dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), ad Ancona. Alcune ore con i piccoli pazienti, tra loro Diego che va in moto dall'età di 3 anni e mezzo. Mentre Enrico si è fatto un giorno di ricovero in più pur di incontrare i suoi idoli. Mia si è emozionata e ha sciolto la timidezza una volta realizzato di chi fosse quel viso nascosto dalla mascherina. E poi Alberto che ha accolto i suoi eroi nella stanza che guarda il mare. Edoardo invece è rimasto a bocca aperta per un paio di minuti, con gli occhi sorridenti ed emozionati. Giulia, costretta in una camera sterile per la serietà delle cure che sta seguendo, è stata felicissima di conoscere dal vivo i campioni. Valentino Rossi, il campione di Tavullia, con i membri della sua VR46 sono stati accolti ieri dal direttore generale dell'Aoum, Armando Marco Gozzini. I piloti della MotoGp hanno poi visitato alcune unità operative ospedaliere per essere vicini alle sofferenze dei piccoli pazienti. Assieme a Valentino Rossi c'erano anche Marco Bezzecchi, Luca Marini, Celestino Vietti, Federico Fuligni e Franco Morbidelli che ieri compiva 31 anni.
La direzione dell'Aoum era rappresentata da Gozzini e dal direttore sanitario Claudio Martini. Presente anche il direttore della divisione di ortopedia dell'azienda, Raffaele Pascarella, che nel 2017 aveva operato all'ospedale regionale di Torrette (Ancona) Valentino Rossi a tibia e perone dopo un incidente in gara. A margine della visita Gozzini ha commentato: "Grazie a tutti i piloti dell'Academy di Valentino Rossi, sono stato orgoglioso di accoglierli qui nel presidio materno infantile che presto cambierà sede. Noi mettiamo nel nostro lavoro la stessa passione che voi mettete nel vostro e questo momento è davvero emozionante per tutti. Adesso vi lascio al vostro giro perché i bambini vi stanno aspettando con impazienza". Un pomeriggio di emozioni: i sorrisi e gli auguri di buona guarigione, le foto e i selfie scattati. Per un giorno i reparti dell'ospedale pediatrico Salesi hanno visto sconvolgere la normale routine. Gli ospiti dell'Academy hanno visitato i piccoli pazienti a cui hanno regalato i loro gadget: dai cappellini alle magliette, passando per adesivi e portachiavi. I piloti hanno donato anche i loro guanti e le ginocchiere utilizzati durante le corse in pista.