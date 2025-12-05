Marche: Valentino Rossi e piloti MotoGP all'ospedale pediatrico Salesi

La direzione dell'Aoum era rappresentata da Gozzini e dal direttore sanitario Claudio Martini. Presente anche il direttore della divisione di ortopedia dell'azienda, Raffaele Pascarella, che nel 2017 aveva operato all'ospedale regionale di Torrette (Ancona) Valentino Rossi a tibia e perone dopo un incidente in gara. A margine della visita Gozzini ha commentato: "Grazie a tutti i piloti dell'Academy di Valentino Rossi, sono stato orgoglioso di accoglierli qui nel presidio materno infantile che presto cambierà sede. Noi mettiamo nel nostro lavoro la stessa passione che voi mettete nel vostro e questo momento è davvero emozionante per tutti. Adesso vi lascio al vostro giro perché i bambini vi stanno aspettando con impazienza". Un pomeriggio di emozioni: i sorrisi e gli auguri di buona guarigione, le foto e i selfie scattati. Per un giorno i reparti dell'ospedale pediatrico Salesi hanno visto sconvolgere la normale routine. Gli ospiti dell'Academy hanno visitato i piccoli pazienti a cui hanno regalato i loro gadget: dai cappellini alle magliette, passando per adesivi e portachiavi. I piloti hanno donato anche i loro guanti e le ginocchiere utilizzati durante le corse in pista.