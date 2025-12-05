Crippa torna a gareggiare nella maratona dopo il ritiro in quella dei mondiali di Tokyo

Dalla grande sfida tra Lemma e Korir, che saranno naturalmente aiutati dai pacemakers nella presumibile ricerca di un crono straordinario, nulla è quindi impossibile senza dimenticare che nella lotta potrebbe inserirsi l'altro etiope Tesfaye Deriba che ha il terzo accredito tra i partecipanti, di 2h04'13 ottenuto nella maratona di Barcellona a inizio 2025, e poi l'altro keniano Hillary Kipkoech con un personale di 2h04'45, mentre i migliori europei sono i tedeschi Samuel Fitwi e Amanal Petros, con il primo che ha stabilito proprio a Valencia nella passata edizione il primato nazionale con 2h04'56, e il secondo che ha corso in 2h04'58 a Berlino due anni fa.