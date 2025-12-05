È morto il cantante Sandro Giacobbe: è stato allenatore della Nazionale Cantanti

E' stato anche giocatore della stessa selezione mettendo insieme 375 partite e 4 goldi Redazione
Il cantautore Sandro Giacobbe è morto a 75 anni nella sua casa di Cogorno, in provincia di Genova, per le complicazioni di un tumore che lo affliggeva da circa dieci anni. E' stato autore di "Signora mia", che ha fatto parte della colonna sonora dello storico film "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" di Lina Wertmüller, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, e di "Gli occhi di tua madre", che gli permise di arrivare terzo al Festival di Sanremo nel 1976. Tra le sue canzoni più note c'è anche "Sarà la nostalgia" del 1983.
Appassionato di calcio, Giacobbe è stato allenatore, dal 2005 al 2013 e dal 2025, della Nazionale Italiana Cantanti con la quale ha anche disputato 375 partite da giocatore mettendo insieme 4 gol. Era sposato con Marina Peroni, di 27 anni più giovane di lui, che è stata per molti anni una delle sue coriste. Stavano insieme dal 2010 e si sono sposati nell'ottobre 2022. Giacobbe lascia due figli, Andrea e Alessandro, nati entrambi dal primo matrimonio.
I funerali si svolgeranno martedì prossimo, 9 dicembre, alle 15 presso la Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari.