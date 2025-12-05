È morto il cantante Sandro Giacobbe: è stato allenatore della Nazionale Cantanti

Appassionato di calcio, Giacobbe è stato allenatore, dal 2005 al 2013 e dal 2025, della Nazionale Italiana Cantanti con la quale ha anche disputato 375 partite da giocatore mettendo insieme 4 gol. Era sposato con Marina Peroni, di 27 anni più giovane di lui, che è stata per molti anni una delle sue coriste. Stavano insieme dal 2010 e si sono sposati nell'ottobre 2022. Giacobbe lascia due figli, Andrea e Alessandro, nati entrambi dal primo matrimonio.