Tennis: Sara Errani qualificata per gli Australian Open

Sara Errani ha conquistato un posto nel tabellone principale degli Australian Open di tennis, primo Slam del 2021. Nel turno decisivo del torneo di qualificazione - che per la prima volta nella storia, in via eccezionale, causa pandemia - si è disputato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la 33enne bolognese, n.131 del ranking mondiale, ha sconfitto in rimonta per 3-6 6-2 6-4, la 23enne croata Ana Konjuh, n.423 del mondo, in gara con una wild card.

afp