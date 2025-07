Bologna, ecco il dopo-Beukema: Vitik è in città

Il Bologna si prepara a salutare Sam Beukema, promesso sposo del Napoli, e ha accolto quest’oggi in città il sostituto. Poco fa è arrivato a Bologna il difensore Martin Vitik, centrale individuato da Sartori per raccogliere l’eredità di Beukema. Il classe 2003 è atterrato all’aeroporto Guglielmo Marconi ed è stato accolto dai dirigenti rossoblu, a breve si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul contratto. Il Bologna ha definito l’accordo con lo Sparta Praga per circa 15 milioni di euro, investimento importante per un ragazzo di 21 anni che dovrà diventare il leader della difesa di Vincenzo Italiano. Vitik è stato uno dei protagonisti della stagione dello Sparta lo scorso anno, con ben 13 presenze in Champions League, esperienza importante che servirà al Bologna nell’avventura in Europa League il prossimo anno. Con l’arrivo del difensore ceco, nelle prossime ore è atteso il via libera definitivo al Napoli per Sam Beukema, che nei prossimi giorni saluterà Bologna per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.