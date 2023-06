ROLAND GARROS

Il norvegese va sotto contro Zhang ma poi vince 3-1, il danese spazza via Olivieri 3-0 in due ore di gioco

© Getty Images Terzo turno del Roland Garros: nessuna sorpresa nel tabellone maschile. Holger Rune e Casper Ruud accedono agli ottavi di finale, eliminando rispettivamente Genaro Olivieri e Zhizhen Zhang. Il danese spazza via l’argentino con un secco 3-0 (6-4, 6-1, 6-3), mentre il norvegese trionfa 3-1 dopo essere andato sotto nel primo set (4-6, 6-4, 6-1, 6-4). Avanza anche Alexander Zverev, che elimina Tiafoe rimontando sul 3-1 (3-6, 7-6, 6-1, 7-6).

TABELLONE MASCHILE

Non ci sono sorprese nelle ultime partite del terzo turno del Roland Garros: Rune e Ruud accedono agli ottavi di finale. Il danese è in forma smagliante dopo la finale di Roma, e spazza via Genaro Olivieri in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3 in due ore secche di gioco. L’argentino parte bene, breakando il suo avversario in avvio. La qualità del numero 6 al mondo però non tarda ad arrivare: tre servizi rubati a Olivieri, che si difende accorciando sul 5-3 ma poi deve arrendersi 6-4. Il secondo set è un assolo di Rune, che sembra migliorare di colpo in colpo, e chiude con un sonoro 6-1. Le energie dell’argentino si esauriscono nella terza partita, vinta ancora una volta dal danese 6-3. Il prossimo avversario di Rune è Francisco Cerundolo, che elimina Frtiz in rimonta 3-1 con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. Lo statunitense crolla dopo il primo set, e si innervosisce. Cerundolo approfitta degli errori dell’avversario, rimontando e prendendosi gli ottavi. Vittoria in rimonta anche per Casper Ruud, che va sotto 1-0 contro Zhang salvo poi andare a vincere 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-4). Il numero 4 al mondo deve ora affrontare Nicolas Jarry nel prossimo turno, il quale elimina Giron, sempre con il punteggio di 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 6-3).

Partita infinita invece tra Nishioka e Seyboth Wild, con il nipponico che trionfa 3-2 (3-6, 7-6, 2-6, 6-4, 6-0) dopo tre ore e quarantadue minuti. Il suo futuro avversario è l’argentino Tomas Etcheverry, che regola Coric 3-0 (6-3, 7-6, 6-2). L’ultimo ottavo si delinea con Dimitrov contro Tiafoe/Zverev. Il bulgaro elimina Altmaier con un sonoro 3-0 (6-4, 6-3, 6-1), mentre Zverev batte Tiafoe in rimonta, per 3-1, con il punteggio di 3-6, 7-6(3), 6-1, 7-6(5). Lo statunitense parte molto forte, con un primo set in cui appare più dinamico e più forte dal punto di vista mentale. Nella seconda partita il tedesco ritorna sui suoi livelli, e riesce a portare l’incontro in parità vincendo il tie-break per l’1-1. Nel terzo set Tiafoe crolla completamente, vince un solo gioco e Zverev vola via, chiudendo 6-1. L’ultima partita è molto equilibrata: Tiafoe sembra avere le forze per portare l’incontro al quinto set, ma commette troppi errori nei momenti decisivi. Il numero 27 del ranking Atp riesce a portare l’incontro al tie-break, dove fa la differenza con un ottimo servizio. Vince Zverev 3-1, dopo ben tre ore e quarantacinque minuti.

TABELLONE FEMMINILE

La mattinata si apre con la notizia del ritiro di Elena Rybakina, in favore della spagnola Sorribes Tormo. Nessun problema invece per la numero 1 nel ranking Wta Iga Swiatek, che spazza via la cinese Wang Xin con un doppio 6-0 in cinquantadue minuti. Coco Gauff rimonta 2-1 contro la russa Mirra Andreeva. La statunitense parte male (7-6), ma poi domina i due set successivi, entrambi vinti con il punteggio di 6-1. Rimonta anche per la brasiliana Haddad Maia, che batte Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-5. Partite mai in discussione invece quelle tra Schmiedlova-Day e Tsurenko-Andreescu: la slovacca piega l’americana in un’ora e ventuno minuti, con un secco 6-1, 6-3, mentre l’ucraina supera la canadese con un doppio 6-1. Nell’ultimo match di giornata Ons Jabeur vince rimontando 2-1 la serba Olga Danilovic. La tunisina va sotto 6-4 nel primo set, ma si riprende alla grande con un 6-4, 6-2 per accedere agli ottavi di finale.