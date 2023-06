Tennis, Roland Garros: Djokovic avanza eliminando un ottimo Davidovich Fokina

ROLAND GARROS

Nole passa 3-0 (7-6, 7-6, 6-2) con un doppio tie-brek contro lo spagnolo

Terzo turno del Roland Garros: Novak Djokovic batte 3-0 Davidovich Fokina e accede agli ottavi di finale. Il serbo vince con il punteggio di 7-6(4), 7-6(5), 6-2 dopo tre ore e trentasei minuti di gioco. Lo spagnolo esce a testa alta, dopo aver messo in seria difficoltà il Nole nel corso dei primi due set. Passa al turno successivo anche Khachanov, che regola Kokkinakis per 3-1. Nel femminile out clamorosamente la Pegula, 2-0 contro Mertens.

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic accede agli ottavi di finale del Roland Garros, eliminando Davidovich Fokina 3-0, con il punteggio di 7-6(4), 7-6(5), 6-2. L’incontro è equilibrato fin dalle prime battute: lo spagnolo mette seriamente in difficoltà il numero 3 al mondo, rubando il servizio sia sul 2-2 che sul 5-5. In entrambi i casi, Nole riesce comunque a controbattere immediatamente, portando la prima partita al tie-break: l’esperienza di Djokovic si fa sentire quando la pallina pesa di più, e il primo set viene portato a casa dal serbo 7-6(4). L’andamento del secondo set è piuttosto simile: Joker perde nuovamente il servizio e va sotto 2-0, ma poi spinge con due break in rapida successione. Quando tutto sembra perduto il numero 34 nel ranking Atp riporta tutto in equilibrio sul 3-3, con una reazione incredibile dal punto di vista mentale. Altro giro e altra accelerata di Djokovic, che ruba il servizio all’iberico per il 5-4 e va a servire per il match. Davidovich gioca però un game perfetto (con un passante straordinario), riportando nuovamente il set in parità. Lo spagnolo spreca il set point per andare sull’1-1, con il tie-break che si prende nuovamente la scena. Ancora una volta Nole si dimostra superiore quando conta, con un paio di colpi da vero campione, che portano il serbo sul 2-0, con il secondo 7-6(5) di giornata. Nel terzo set lo spagnolo non ne ha più: Djokovic ruba il servizio di battuta con il 2-0 e mette la freccia, andando poi a chiudere con il 6-2 con il break finale. Vince Djokovic e accede agli ottavi di finale, eliminato un ottimo Davidovich Fokina.

Passa al turno successivo anche Khachanov, che elimina Kokkinakis in tre ore e quarantacinque minuti. Il russo chiude 3-1, con il punteggio di 6-3, 6-1, 3-6, 7-6(5). I primi due set sono appannaggio del numero 11 al mondo, che però cala vistosamente nella terza partita, vinta dall’australiano. I due arrivano al tie-break nell’ultimo set, ma Kokkinakis spreca sul 4-1 (per portare l’incontro al quinto set) e si fa rimontare da Khachanov, che vince la partita.

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile viene clamorosamente eliminata al terzo turno Jessica Pegula, sconfitta con un secco 2-0 dalla belga Elise Mertens, con il punteggio di 6-1, 6-3. La statunitense non riesce praticamente mai ad entrare in partita, mentre la numero 28 della classifica Wta è estremamente più in forma dal punto di vista fisico e mentale. Non c’è storia nemmeno per l’altra giocatrice Usa: Peyton Stearns viene eliminata dalla russa Daria Kasatkina 2-0, con un sonoro 6-0, 6-1. Bene la Sabalenka, che rifila un doppio 6-2 alla russa Rakhimova. Più combattute le partite Pavlyuchenkova-Potapova e Blinkova-Svitolina. Il derby russo viene vinto contro ogni pronostico da Pavlyuchenkova che, dopo essere andata sotto nel primo set, ribalta l’incontro 2-1 (4-6, 6-3, 6-0). Fuori anche l’altra russa Blinkova, sconfitta dall’ucraina Svitolina, sempre per 2-1 (6-2, 2-6, 7-5). Stephens elimina Putintseva 2-1 (6-3, 3-6, 6-2), e con lo stesso punteggio la russa Avanesyan avanza, rimontando la danese Tauson (3-6, 6-1, 7-5).