Tennis, Roland Garros: vincono Sinner e Fognini. Alcaraz batte Cobolli

ROLAND GARROS

Jannik supera agilmente Müller, Fabio fa l’impresa contro Auger-Aliassime. Il toscano si arrende al numero uno del mondo

Tutto facile per Sinner che, nel primo turno del Roland Garros, batte Müller in tre set 6-1, 6-4, 6-1. Ora per Jannik ci sarà Altmaier. Impresa per Fognini, che elimina Auger-Aliassime, in grandi difficoltà fisiche, in tre parziali. Niente da fare invece per Cobolli, che si arrende a Carlos Alcaraz in tre set, mettendo in difficoltà lo spagnolo nel finale (6-0, 6-2, 7-5). Eliminato Cecchinato, così come Trevisan nel tabellone femminile.

TABELLONE MASCHILE

Fabio Fognini compie l'impresa nel primo turno del Roland Garros. L'azzurro, eliminato da Rune a Roma, elimina Felix Auger-Aliassime in tre set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 e si regala il secondo turno, dove sfiderà l'australiano Jason Kubler. Il match non inizia nel migliore dei modi per Fognini, che va subito in svantaggio, ma sa reagire: la rimonta del 36enne ligure è vibrante e sorprende Auger-Aliassime, che va in tilt. Il canadese è deconcentrato e in scarsa condizione, nonchè sofferente per quel problema alla spalla che l'aveva costretto a dare forfait a Lione. Da qui nasce il 4-1 di Fabio, che poi resiste al rientro dell'avversario e vince con un perentorio 6-4.

Nel secondo parziale il copione si ripete, col vantaggio iniziale del canadese e la seguente rimonta di Fognini, che approfitta dei doppi falli e degli errori dell'avversario per regalarsi un sogno: 6-4 e vittoria a un passo. Ormai l'inerzia del match è tutta per l'azzurro, che domina il gioco nel terzo e decisivo set: Fabio si porta subito sul 3-0 e respinge per l'ennesima volta il rientro di uno spentissimo Auger-Aliassime. Il 4-2 è il momento decisivo della partita. A nulla serve il game vinto dal rivale, che cede in 2h17' e dopo tre set, perdendo l'ultimo col punteggio di 6-3. Al secondo turno sarà Fognini contro Kubler, che ieri aveva eliminato l'argentino Diaz Acosta in cinque set (1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1).

Esulta all’esordio Jannik Sinner, che vince in tre set contro Alexandre Müller con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1. Parte bene l’altoatesino, che piazza subito il break e vola agilmente sul 3-0. Il francese, non riesce a reagire, concede di nuovo la battuta e perde il primo parziale con un netto 6-1. Qualche problema in più per Jannik nel secondo, dove Müller ritrova fiducia, spinto dal pubblico di casa, e continuità al servizio, crollando di nuovo però alla distanza e perdendo 6-4. Nel terzo prosegue il dominio dell’azzurro, che continua a variare i suoi colpi disorientando sempre più lo scoraggiato avversario, che chiude con un altro 6-1 al passivo. Al prossimo turno Sinner affronterà il tedesco Altmaier.



Non riesce l’impresa a Flavio Cobolli, che viene eliminato in tre set (6-0, 6-2, 7-5) da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo fa valere il grande divario tecnico tra i due piazzando un doppio break in apertura e volando subito sul 4-0, rubando ancora la battuta al giovane toscano e chiudendo il primo parziale con un impietoso 6-0. Il copione non cambia nel secondo, dove Alcaraz continua a macinare gioco e punti, non concedendo il minimo errore a Cobolli, che fatica molto soprattutto con il rovescio, e piazzando l’ennesimo break in apertura di set. Flavio riesce a portare a casa due game, togliendosi anche lo sfizio di lasciare a zero il numero uno del mondo, ma senza invertire l’inerzia dell’incontro. Il secondo set si chiude infatti 6-2 per lo spagnolo. Alcaraz cala fisicamente nel terzo parziale, concede il break del 5-5 a Cobolli, salvo poi chiudere comunque la partita 7-5. Nel prossimo turno Carlos sfiderà il giapponese Daniel.



Eliminato Marco Cecchinato, che si arrende a Luca van Assche in tre set (6-1, 6-1, 6-3). Problemi ad entrare in partita per l’italiano, che concede tre break al francese e perde il primo parziale con un netto 6-1. La storia si ripete nel secondo: Cecchinato continua a soffrire il ritmo dell’avversario, che varia i suoi colpi per non dare punti di riferimento e conquistare il set con un altro 6-1. Nel terzo parziale arriva la reazione d’orgoglio del siciliano, che ritrova il suo servizio ma non riesce a invertire l’inerzia del match, perdendo 6-3. Ora per Van Assche ci sarà lo spagnolo Davidovich Fokina, vincente contro Fils.

TABELLONE FEMMINILE

Niente da fare per Martina Trevisan, sconfitta in due set (6-2, 6-2) da Elina Svitolina. Parte male l’italiana, che soffre la tensione non riuscendo mai a trovare continuità al servizio, commettendo tre doppi falli e perdendo il primo parziale con un netto 6-2. L’ucraina è in gran forma, continua a imporre il proprio ritmo e nel secondo piazza subito il break, volando sul 3-0 e costringendo l’avversaria a rincorrere. La tennista toscana si scuote vincendo due game ma non riesce a recuperare, con Svitolina che vince anche il secondo set 6-2 e vola al prossimo turno, dove affronterà l’australiana Hunter.



Vince in due set Elisabetta Cocciaretto, che batte Petra Kvitova 6-3, 6-4. Partenza sprint per l’italiana, incisiva al servizio e reattiva in risposta, che riesce a conquistare il primo parziale 6-3. Nel secondo Elisabetta continua a imporre il proprio tennis, piazza subito due break in apertura e vola sul 3-0. Nei game successivi però arriva la reazione della ceca, che recupera una battuta all’avversaria e si riporta sotto nel punteggio (3-2). La risposta della marchigiana è immediata: Cocciaretto ruba di nuovo la battuta all’avversaria e vola via, chiudendo il set 6-4.