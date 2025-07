Jannik Sinner ha ricevuto a Wimbledon il trofeo di Campione del Mondo ITF 2024. I campioni del mondo sono scelti considerando i risultati ottenuti nell'arco dell'intera stagione con particolare enfasi alle prestazioni nei tornei del Grande Slam, in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup by Gainbridge, ai Giochi Olimpici e Paralimpici. Sinner è l'italiano con più ottavi di finale Slam all'attivo (17) in singolare maschile.