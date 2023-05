Roland Garros 2023: Berrettini non ci sarà, Fognini entra nel tabellone

LA DECISIONE

Il tennista romano non parteciperà al torneo di Parigi per infortunio: "Non sono ancora pronto"

Matteo Berrettini non prenderà parte al Roland Garros 2023 sulla terra rossa di Parigi. Il tennista romano, infortunatosi al torneo di Monte Carlo e costretto a saltare anche gli Internazionali d'Italia a Roma, ha annunciato il proprio forfait per concentrarsi nella preparazione dei tornei sull'erba. "Non sono ancora pronto" ha motivato lo stesso Berrettini. Una brutta notizia per il tennis italiano, ma non per Fabio Fognini che senza il tennista romano entra direttamente in tabellone.

"Sto facendo dei buoni progressi nella riabilitazione dall'infortunio - ha scritto attraverso il proprio profilo Instagram, Berrettini -, non vedo l'ora di tornare in campo. Non sarò pronto in tempo per esserci a Parigi, tornerò sull'erba di Stoccarda".