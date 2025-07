E' già il Real di Xabi: un Leverkusen in maglia bianca che ha fatto dimenticare Carletto

Raccogliere l'eredità di Carletto Ancelotti non è certo un compito agevole, e non solo per il carisma e l'esperienza di chi ha un palmarès unico nella storia del calcio. A Madrid ha portato in eredità, tra le altre cose, tre Champions League. Basterebbe questo per definire leggendaria la sua epopea nella capitale spagnola. Florentino lo ha ripreso, nel 2021, perché è il perfetto allenatore da Real. Se guidi i blancos devi sapere gestire al meglio dei campioni e metterli nelle condizioni di esprimere un calcio divertente, senza però esagerare con concetti tattici esasperati. E' così dai tempi delle cinque Coppe dei Campioni consecutive della fine degli anni '50, passando per gli anni d'oro dei Santillana e dei Juanito, della "Quinta del Buitre" e del periodo vincente di Del Bosque, Zidane e dello stesso Ancelotti. Il cui figlio, e assistente, ha detto una frase che racchiude al meglio questa filosofia: "Bisogna osservare le connessioni naturali che si vengono a creare tra i vari giocatori e lavorare su quelle". Un manifesto programmatico di un calcio che crea spettacolo sfruttando nel modo migliore le caratteristiche tecniche dei campioni che indossano quella maglia prestigiosa.