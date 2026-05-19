Sinner e il forfait a Roma, Binaghi svela la telefonata di Berrettini: "Jannik non ce la fa a venire a Roma"

Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis, ha avuto davvero paura di non vedere Jannik Sinner protagonista a Roma. Le parole criptiche dell'altoatesino a Madrid avevano fatto nascere qualche dubbio confermato anche da una chiamata che ha fatto letteralmente tremare Binaghi. A raccontare il retroscena è stato lo stesso Binaghi a Radio Anch'io Sport. "Io ero terrorizzato, anche perché subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare -. le sue parole -. Ero a Cagliari durante il torneo di Cagliari, ho risposto dopo mezz'ora".