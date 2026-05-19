Tennis, Alcaraz getta la spugna: "Non giocherò neanche Wimbledon"

Jannik Sinner, dall'ultimo aggiornamento del ranking ATP aggiornato ieri, vanta 14.700 punti in classifica. Nessuno ne aveva mai avuti così tanti dal 2016, da quando cioè Djokovic ne assommava 14.840 durante le due settimane dello US Open 2016. L'assenza di Carlos Alcaraz, che ha saltato gli Internazionali BNL d'Italia e non giocherà Roland Garros e Wimbledon, dà a Sinner la certezza di restare numero 1 fino a dopo Londra, e dunque almeno di raggiungere le 80 settimane da numero 1 di Lleyton Hewitt, il decimo giocatore che ne ha trascorse di più in vetta nella storia del ranking computerizzato, introdotto nel 1973.