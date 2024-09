Tennis, per Sinner un 2024 da favola: i numeri record del fuoriclasse azzurro

TENNIS

Il trionfo americano porta a sei i titoli stagionali dell'altoatesino sempre più nell'Olimpo del tennis

© afp Gli US Open dopo quelli d'Australia. Jannik Sinner, vincendo il secondo Slam della carriera (unico italiano ad aver trionfato in due Slam diversi visto che prima di lui Adriano Panatta aveva vinto un solo major, il Roland Garros nel 1976, mentre Nicola Pietrangeli aveva vinto sì due Slam in carriera in singolare ma soltanto al Roland Garros nel 1959 e nel 1960), conferma così lo status di numero uno del mondo, ed entra sempre nella storia dello sport italiano e mondiale.

Sinner ha messo in bacheca il sesto trofeo di questo 2024 da favola. Gli US Open arrivano come detto dopo gli Australian Open, ma anche dopo Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati, e per Jannik il bilancio è di 55 vittorie (tra cui 23 successi Slam) totali contro 5 sconfitte. Non è tutto, perché comprendendo anche Cincinnati è arrivato a 11 successi consecutivi, concedendo soltanto due set agli avversari incontrati (il primissimo contro McDonald, e uno contro Medvedev). Meglio di così è difficile fare. Il suo grande risultato a New York riporta anche indietro di 50 anni, perché in questo 2024 è successo, come nel 1974, che i quattro tornei del Grande Slam siano stati tutti vinti da tennisti under 23: due Sinner (Australian Open e US Open) e due dal 21enne Carlos Alcaraz (Parigi e Wimbledon). Nel 1974 ne vinse 3 (Melbourne, Wimbledon e New York) Jimmy Connors, che compì 22 anni nel corso di quei mesi, e uno il 18enne Bjorn Borg, a Parigi.

A 23 anni, Sinner è diventato il più giovane nell’era Open a vincere Australian Open e Us Open nello stesso anno. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Mats Wilander (1988), Novak Djokovic (2011, 2015, 2023) e Roger Federer, (2004, 2006, 2007). Inoltre, è diventato il primo dal 2017 a vincere il titolo agli Us Open da testa di serie n.1. L’ultimo a riuscirsi, sette anni fa, era stato Rafael Nadal. Ma c'è di più. Perché Sinner, con la vittoria su Fritz, è ora il decimo giocatore nella storia dell’era Open a vincere 23 o più partite in un anno negli Slam. Prima di lui a riuscirci Novak Djokovic e Roger Federer (6 volte), Rafael Nadal (5 volte), Andy Murray (2016), Andre Agassi (1999), Pete Sampras (1993), Mats Wilander (1988), Ivan Lendl (1987) e Rod Laver (1969). Per chiudere, Sinner è diventato anche il terzo giocatore nell’era Open a vincere il suo primo e il suo secondo slam in un solo anno, dopo Jimmy Connors nel 1974 e Guillermo Vilas nel 1977.