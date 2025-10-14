Tennis, il Masters 1000 di Parigi cambia casa: da Bercy si trasferisce alla Défense

Chi invece vorrebbe proprio esserci al 1000 parigino è Valentin Vacherot. Il 26enne monegasco dopo il trionfato a sorpresa al 1000 di Shanghai, nella finale tutta in famiglia contro il cugino Arthur Rinderknech, è balzato dal 204esimo posto del ranking Atp al 40/o. Una classifica che ancora non gli garantisce l'iscrizione al torneo. Per questo Vacherot ha chiesto una wild card per entrare nel tabellone principale del Paris Masters. "La Federtennis francese sta offrendo una piattaforma per i giocatori francesi e stranieri che chiedono per una wild card - ha spiegato il presidente del torneo, Cédric Pioline - Vacherot ha già presentato una richiesta di wild card"- Ora decideremo a chi assegnarle". "Due settimane fa, con tutto il rispetto, non molti lo conoscevano -, ha sottolineato il direttore del torneo -. Ora, penso che abbia un nome che parla, che fa notizia, che sia identificabile, oltre ad aver fatto un salto stratosferico".