Bologna, il Sunderland piomba su Lucumì

Sunderland molto attivo in questa sessione di mercato estivo e il prossimo obbiettivo del club di Premier League sembra essere Lucumì, difensore centrale colombiano del Bologna. Per ora i rossoblu fanno muro, ma la trattativa è iniziata.
