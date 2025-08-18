Logo SportMediaset
Bologna, il Sunderland piomba su Lucumì

18 Ago 2025 - 16:06

Sunderland molto attivo in questa sessione di mercato estivo e il prossimo obbiettivo del club di Premier League sembra essere Lucumì, difensore centrale colombiano del Bologna. Per ora i rossoblu fanno muro, ma la trattativa è iniziata. 

16:06
Bologna, il Sunderland piomba su Lucumì
15:51
L'ex Milan Andrè Silva riparte dalla Liga: ufficiale con l'Elche
15:34
Besiktas, scattato l'obbligo di riscatto per Abraham
15:26
Roma, sempre più vicino l'arrivo di Ziolkowski
15:18
Inter Under 23: colpo La Gumina dalla Sampdoria