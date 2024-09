Us Open, Sinner re di New York: "Un titolo che vale moltissimo dopo un periodo difficile"

© afp

Una vittoria da numero uno: semplicemente il più forte. Così Jannik Sinner si è preso il suo secondo Slam, signore oggi degli Us Open dopo aver già trionfato a inizio anno in Australia. Tre set per avere la meglio sul beniamino di casa, lo statunitense Taylor Fritz, sostenuto dal pubblico di New York che però alla fine ha dovuto inchinarsi all'azzurro e rendergli il giusto tributo. Dopo Flavia Pennetta nel 2015, l'Italia torna così sul trono d'America grazie al fuoriclasse altoatesino: "Per prima cosa un riconoscimento a Taylor che ha fatto un grande lavoro. Per me questo titolo vuol dire tantissimo, l'ultimo periodo non è stato facile. Grazie a tutto il mio team e a chi mi è stato vicino. Amo il tennis, ma oltre al campo c'è la vita, per cui oggi voglio dedicare questo trofeo a mia zia che non sta bene. E' una persona molto importante per me, con lei ho condiviso tantissimi momenti della mia vita, il mio pensiero è che la sua salute migliori". Una dedica con tanto di commozione non trattenuta da parte di un atleta dalla grande sensibilità: "Qui abbiamo pensato giorno per giorno - ha poi proseguito Jannik - allenandoci e restando concentrati: la parte mentale è fondamentale. Sono felice di dividere questo momento con la mia famiglia e ringrazio anche tutto il pubblico per la estrema correttezza. Questo è stato un anno importante, vincere in Australia mi ha dato tanta fiducia, posso ancora migliorare, crescere e imparare: il mio percorso deve continuare".