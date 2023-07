NUOVE TENSIONI

L'ex numero 2 del mondo bloccata alla frontiera mentre si recava al torneo Wta di Varsavia: "Non è gradita"

L'ex numero 2 del mondo bloccata alla frontiera mentre si recava al torneo Wta di Varsavia La guardia di frontiera polacca ha negato l'ingresso nel Paese alla tennista russa Vera Zvonareva. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno polacco in una nota. Ieri "Zvonareva, utilizzando un visto rilasciato in Francia, ha cercato di raggiungere la Polonia con un volo da Belgrado a Varsavia", si legge nella nota. La tennista, che avrebbe dovuto partecipare al torneo Wta di Varsavia, "è rimasta nell'area di transito dell'aeroporto" della capitale polacca, prima di prendere un "volo per Podgorica", ha spiegato ancora il ministero polacco.

Vedi anche Tennis Minacce di morte per un scommessa persa: il tennista Maestrelli denuncia i suoi haters Zvonareva, ex numero 2 del mondo, risulta "nell'elenco delle persone non gradite nel territorio della Repubblica di Polonia e non è stata ammessa dalla Guardia di frontiera per motivi di sicurezza dello Stato e tutela della pubblica sicurezza", si legge ancora nel comunicato. La nota del ministero ricorda poi che "la Polonia si oppone costantemente ai regimi del presidente russo Vladimir Putin e del presidente bielrosso Alexander Lukashenko, rifiutando di consentire l'ingresso nel Paese a persone che sostengono le azioni di Russia e Bielorussia".