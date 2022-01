Tennis, la difesa dei legali di Djokovic: "Positivo al Covid il 16 dicembre"

TENNIS

La memoria difensiva dei difensori del tennista serbo: "Per questo chiesta l'esenzione medica"

Il n.1 del tennis mondiale Novak Djokovic èstato esentato dalla vaccinazione contro il Covid-19 perché ha contratto il virus a dicembre: lo hanno annunciato i suoi avvocati. "La data del primo test positivo per il Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021", si legge in un documento depositato presso il tribunale federale, che cerca di ribaltare il rifiuto del suo visto per entrare in Australia e partecipare agli Australian Open di tennis. I giudici decideranno lunedì mattina.

Djokovic - hanno aggiunto i suoi avvocati - ha chiesto di essere trasferito dal centro in cui è stato costretto ad alloggiare a Melbourne in modo da poter allenarsi prima degli Australian Open. Nole è alloggiato al Centre Park Hotel dal suo arrivo in Australia nonostante le sue richieste di trasferimento.

Nella lettera inviata da Tennis Australia ai tennisti, però, il termine ultimo per presentare la richiesta di esenzione medica era il 10 dicembre, sei giorni prima della positività del numero 1 al mondo.

IL POST SOCIAL DEL 17 DICEMBRE

Il giorno dopo essere risultato positivo Djokovic aveva postato una foto che mostrava la partecipazione alla presentazione dei francobolli a lui dedicati dalle poste serbe. Il post del tennista è del 17 dicembre ma le poste della Serbia avevano pubblicato una storia "a caldo" proprio il 16 dicembre, giorno dell'evento: Nole potrebbe quindi aver scoperto la positività poco dopo.