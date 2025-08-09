Tennis: l'esordio di Sinner al Masters di Cincinnati 2025 è contro Galan

L'altotesino chiamato a difendere diversi punti conquistati la scorsa stagione in terra americana (al contrario di Alcaraz che ne ha solo 1.060 da difendere rispetto ai 5.830 di Jannik), guiderà l'Italia a cinque punte perché tanti sono gli azzurri teste di serie del torneo inseriti nel tabellone principale di Cincinnati. Con il numero uno ci sono Lorenzo Musetti (che esordirà contro il francese Benjiamin Bonzi che ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno), Flavio Cobolli (se la vedrà con l'altro francese Terence Atmane), Luciano Darderi (il vincente della sfida tra l'argentino Comesana e lo spagnolo Munar) e Lorenzo Sonego (debutto contro il belga Zizou Bergs).