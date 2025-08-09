Logo SportMediaset
Tennis
tennis

Tennis: l'esordio di Sinner al Masters di Cincinnati 2025 è contro Galan

In serata il numero uno al mondo torna in campo dopo la vittoria a Wimbledon e in preparazione al torneo americano

09 Ago 2025 - 09:43

Sua Maestà al debutto con una certezza. In Ohio Jannik Sinner inizia la sua campagna d'America che porta agli Us Open con il pass per Torino già in tasca. Dopo Carlos Alcaraz, l'altoatesino - che al Masters di Cincinnati esordirà contro il colombiano Daniel Elahi Galan stasera intorno alle 22 - si è già qualificato per le Atp Finals 2025, in programma alla Inalpi Arena del capoluogo dal 9 al 16 novembre, dove il numero uno del mondo è il campione in carica, titolo conquistato nel 2024 senza perdere nemmeno un set.

E dopo aver difeso con successo il titolo agli Australian Open e vinto per la prima volta a Wimbledon punta dritto a replicare il successo del 2024 a New York. Il percorso passa per Cincinnati dove si rinnoverà il confronto con Carlos Alcaraz che ha mostrato di avere le idee molto chiare annunciando l'intenzione di voler tornare presto in cima al mondo.

L'altotesino chiamato a difendere diversi punti conquistati la scorsa stagione in terra americana (al contrario di Alcaraz che ne ha solo 1.060 da difendere rispetto ai 5.830 di Jannik), guiderà l'Italia a cinque punte perché tanti sono gli azzurri teste di serie del torneo inseriti nel tabellone principale di Cincinnati. Con il numero uno ci sono Lorenzo Musetti (che esordirà contro il francese Benjiamin Bonzi che ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno), Flavio Cobolli (se la vedrà con l'altro francese Terence Atmane), Luciano Darderi (il vincente della sfida tra l'argentino Comesana e lo spagnolo Munar) e Lorenzo Sonego (debutto contro il belga Zizou Bergs). 

Alcaraz mette Sinner nel mirino: il piano di Carlitos per prendersi il 1° posto del ranking

