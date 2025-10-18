Tennis, Paolini qualificata alle Wta Finals per il secondo anno di fila

Jasmine Paolini prenderà parte alle Wta Finals per il secondo anno consecutivo. L'azzurra, nonostante il ko contro Rybakina nella semifinale del Ningbo Open, ha strappato il pass per l'evento di Riad grazie alla decisione di Mirra Andreeva di non prendere parte ad alcun torneo nell'ultima settimana utile nella Race. Paolini ha così aritmeticamente blindato uno degli ultimi due posti disponibili, l'ultimo se lo contenderanno proprio Andreeva e Rybakina.