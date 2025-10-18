Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Tennis, Paolini qualificata alle Wta Finals per il secondo anno di fila

L'azzurra giocherà sia in singolo, sia in doppio con Sara Errani

18 Ott 2025 - 19:33
© Getty Images

© Getty Images

Jasmine Paolini prenderà parte alle Wta Finals per il secondo anno consecutivo. L'azzurra, nonostante il ko contro Rybakina nella semifinale del Ningbo Open, ha strappato il pass per l'evento di Riad grazie alla decisione di Mirra Andreeva di non prendere parte ad alcun torneo nell'ultima settimana utile nella Race. Paolini ha così aritmeticamente blindato uno degli ultimi due posti disponibili, l'ultimo se lo contenderanno proprio Andreeva e Rybakina.

Insieme a lei nel singolo competeranno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking, la polacca Iga Swiatek (numero 2) e le americane Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys e Jessica Pegula. Paolini competerà anche nel doppio in coppia con Sara Errani, torneo per il quale le azzurre si erano già aritmeticamente qualificate a metà settembre.

jasmine paolini
tennis
wta finals

