Nella Terra delle Gravine: Puglia by UTMB, esordio mondiale a novembre

Quarto e ultimo passaggio in Italia per UTMB World Series nell'anno solaredi Stefano Gatti
© Puglia by UTMB Press Office
Conto alla rovescia sempre più serrato verso la prima edizione di Puglia by UTMB, in programma dal venerdì 7 a domenica 9 novembre, e l’attesa cresce insieme ai numeri delle iscrizioni, che hanno già superato ogni previsione. Saranno oltre tremila i trailrunners al via, provenienti da una settantina di nazioni Paesi: una platea per il 75 per cento composto da atleti stranieri, a conferma della portata internazionale di un evento che promette di diventare un punto di riferimento nel calendario italiano e internazionale del trailrunning, portando l’eco del circuito UTMB fino al cuore del Sud Italia, completando - a livello di UTMB World Series - un poker tricolore che già contava sull'appuntamento di inizio primavera di Chianti Ultra Trail by UTMB, quello di fine giugno con la ormai mitica LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB e - a partire da quest'anno proprio come per l'evento pugliese - Monte Rosa Walserwaeg by UTMB nel cuore dell'estate.
LE GARE
Questa prima edizione offrirà cinque percorsi disegnati per valorizzare il territorio e offrire esperienze adatte a ogni livello di preparazione.
© Puglia by UTMB Press Office
I Sassi di Matera (140km e 3800 metri D+)
Partenza da Matera: la distanza regina scatterà dalla Città dei Sassi, Patrimonio UNESCO, con un percorso che attraversa uno degli ambienti più spettacolari d’Europa. Il tracciato porterà gli atleti dentro il Canyon delle Gravine, il più lungo d’Europa, un corridoio naturale scavato nella roccia calcarea che alterna salite tecniche a lunghi tratti corribili. Una vera avventura nel cuore della natura rupestre.
© Puglia by UTMB Press Office
Le Maioliche di Laterza (85km e 2000 metri D+)
Partenza da Laterza: da un altro gioiello della Puglia, Laterza, con la sua affascinante cittadina che sembra affacciarsi su un paesaggio incontaminato e selvaggio, parte questo percorso che attraversa l’impressionante Gravina di Laterza (dodici chilometri per 400 metri di larghezza) per una corsa che mette insieme tecnica, resistenza e paesaggi mozzafiato.
© Puglia by UTMB Press Office
Castellaneta Underground Trail (50km e 1000 metri D+)
Partenza da Castellaneta Marina: da una delle località balneari più famose della zona, con il suo mare cristallino e le lunghe distese di sabbia dorata, parte una competizione ideale per gli amanti di questa distanza, che li porterà tra le bellezze della macchia mediterranea.
© Puglia by UTMB Press Office
Ginosa Rivolta Trail (35km e 350 metri D+)
Partenza da Ginosa: gara veloce e intensa, tra strade sterrate, tratti sabbiosi e scorci panoramici, con partenza da Ginosa, famosa per il suo centro storico affacciato sul profondo burrone della Gravina di Ginosa.
Costa Verde Trail (10km e 50 metri D+)
Partenza da Castellaneta Marina: un trail corto tra il verde della secolare pineta e la sabbia dorata della lunghissima spiaggia. Un leggero sali e scendi tra le dune di sabbia all’ombra dei sempreverdi alberi con un impagabile traguardo sul mare.
Tutte le distanze convergeranno a Castellaneta Marina (provincia di Taranto), cuore pulsante della manifestazione, dove il traguardo diventerà punto d’incontro tra sport, mare e identità mediterranea.
© Puglia by UTMB Press Office
IL TERRITORIO: LA TERRA DELLE GRAVINE
Un canyon lungo quaranta chilometri, pareti di pietra calcarea, grotte preistoriche, borghi scavati nella roccia e un paesaggio che muta a ogni passo: questa è la Terra delle Gravine, tra Basilicata e Puglia, un’area naturale di eccezionale valore ambientale. Correre qui significa immergersi in un paesaggio primordiale, dove la natura si fonde con la storia. Gli ulivi millenari si alternano a muretti a secco, le chiese rupestri custodiscono affreschi bizantini e la luce del Sud scolpisce ogni dettaglio. È la Puglia meno conosciuta, lontana dai circuiti turistici tradizionali, ma capace di offrire emozioni autentiche. Con Puglia by UTMB, questo territorio entra di diritto nella mappa mondiale del trail running.
© Puglia by UTMB Press Office
Ogni tracciato di Puglia by UTMB è il biglietto da visita di un territorio che non smette di sorprendere. Disegnati per unire la dimensione sportiva alla scoperta paesaggistica, i tracciati di gara accompagnano gli atleti attraverso canyon millenari, borghi scavati nella roccia, campagne selvagge punteggiate di ulivi secolari e tratti di costa che si aprono all’improvviso sul blu del Mar Ionio. Le prove alternano tratti tecnici e corribili, discese e salite che scolpiscono la fatica e moltiplicano l’adrenalina, offrendo una varietà che rende Puglia by UTMB un evento capace di parlare sia al trailrunner più esperto e preparato sia a chi assegna la sua priorità ad una gara dal forte valore esperienziale.
© Puglia by UTMB Press Office
Grazie al marchio UTMB, la Puglia avrà la possibilità di presentarsi sulla scena internazionale come una destinazione outdoor di grande valore, con una visibilità che andrà ben oltre i giorni di gara. Le immagini dei canyon, dei centri storici e delle coste ioniche diventeranno il racconto più autentico di una regione che, attraverso lo sport, sceglie di mostrarsi nella sua veste più vera e incontaminata.
“Siamo davvero entusiasti di vedere una risposta così straordinaria per la prima edizione di Puglia by UTMB. Numeri così importanti, con una presenza molto alta di atleti stranieri, confermano che il richiamo del marchio UTMB va ben oltre le montagne. Portare il nostro format in Puglia, nel cuore del Sud, significa valorizzare un territorio unico, dove la corsa incontra la cultura e la natura più autentica. È una sfida che ci riempie d’orgoglio e che, ne siamo certi, segnerà un nuovo capitolo nella storia del trailrunning internazionale”. (Matteo Matteuzzi - direttore UTMB Italia)
© Puglia by UTMB Press Office
Con la prima edizione, Puglia by UTMB pone le basi di un ritorno turistico di lungo termine. Le strutture ricettive, i territori attraversati, le comunità locali e gli operatori del turismo rurale guadagneranno visibilità tramite storie, immagini e contenuti generati durante l’evento. In un contesto nel quale la domanda turistica cerca sempre più esperienze autentiche e “fuori dai circuiti”, una manifestazione di questo genere può diventare un’opzione competitiva per il territorio. Le istituzioni locali, gli enti del turismo e le comunità ospitanti avranno occasione di presentarsi con nuove offerte: ospitalità diffusa, percorsi escursionistici, gastronomia tipica, storytelling culturale.
Lo staff organizzatore è al lavoro per gli ultimi dettagli: tracciatura dei percorsi, sicurezza, rifornimenti e servizi per gli atleti. L’appuntamento al via venerdì 7 novembre segna l’inizio di una nuova avventura per il trailrunning italiano. Quando le luci si accenderanno su Matera e il serpentone di frontali attraverserà i Sassi nella notte, Puglia by UTMB entrerà nella storia come l’evento che ha portato il fascino selvaggio del Sud al centro del circuito internazionale.
© Puglia by UTMB Press Office
SPORT, TURISMO E SOSTENIBILITÀ
Puglia by UTMB è molto più di una gara: è un progetto di promozione sostenibile del territorio. Attraverso il marchio UTMB, la regione si presenta come una nuova destinazione outdoor internazionale, con un’offerta che combina sport, turismo esperienziale e valorizzazione ambientale. L’evento coinvolge istituzioni, enti locali, parchi naturali, operatori turistici e comunità in una rete di sinergie che punta a: promuovere l’economia locale e la destagionalizzazione dei flussi turistici, incentivare forme di viaggio responsabile e di turismo lento, accendere i riflettori su un patrimonio naturalistico e culturale ancora intatto. Con la prima edizione di Puglia by UTMB, il Sud Italia si afferma come nuovo polo di turismo sportivo internazionale. L’indotto atteso per il territorio include:incremento delle presenze turistiche in bassa stagione, valorizzazione delle strutture ricettive diffuse, promozione della filiera agroalimentare locale, crescita della visibilità mediatica e internazionale del marchio “Puglia outdoor”.
© Puglia by UTMB Press Office
UTMB WORLD SERIES
UTMB World Series è il circuito di trail running che riunisce i migliori atleti di questo sport e i runners amatoriali in eventi internazionali di punta, tenuti in alcuni dei luoghi più belli del pianeta. UTMB World Series nasce dalla passione per la montagna e dal rispetto per l’ambiente, offrendo agli appassionati di trail running la possibilità di vivere l’avventura UTMB in tutto il mondo, con eventi che si svolgono in Asia, Oceania, Europa, Africa e America. Questo è il modo per tutti di intraprendere il proprio cammino verso l’HOKA UTMB Mont-Blanc, dove si svolgono le finali del UTMB World Series. Lanciato nel maggio 2021 grazie alla collaborazione tra UTMB Group e The IRONMAN Group, il circuito UTMB World Series riunisce 50 eventi in 28 Paesi. Per maggiori informazioni, visita https://utmb.world.
UTMB GROUP
Dal 2003, anno della creazione di HOKA UTMB Mont-Blanc da parte di un gruppo di amici appassionati, UTMB Group è la forza motrice dello sviluppo del trail running. HOKA UTMB Mont-Blanc è l’evento sportivo di punta. Ogni anno diecimila atleti guadagnano il loro posto sulla linea di partenza. UTMB Group è anche pioniere della tecnologia LiveTrail, un innovativo servizio digitale che supporta la gestione delle gare di resistenza. Amato da centinaia di migliaia di atleti, UTMB è diventato un marchio globale, di alta gamma e di riferimento. Nel maggio 2021, UTMB Group ha collaborato con The IRONMAN Group per lanciare il UTMB World Series, che riunisce molti dei migliori eventi internazionali del pianeta, offrendo un accesso esclusivo all’evento di punta dello sport, HOKA UTMB Mont-Blanc. UTMB World Series si basa sui principi fondanti di HOKA UTMB Mont-Blanc: superamento di se stessi, fair play, rispetto per le persone e l’ambiente e solidarietà.