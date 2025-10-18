Nella Terra delle Gravine: Puglia by UTMB, esordio mondiale a novembre

Dal 2003, anno della creazione di HOKA UTMB Mont-Blanc da parte di un gruppo di amici appassionati, UTMB Group è la forza motrice dello sviluppo del trail running. HOKA UTMB Mont-Blanc è l’evento sportivo di punta. Ogni anno diecimila atleti guadagnano il loro posto sulla linea di partenza. UTMB Group è anche pioniere della tecnologia LiveTrail, un innovativo servizio digitale che supporta la gestione delle gare di resistenza. Amato da centinaia di migliaia di atleti, UTMB è diventato un marchio globale, di alta gamma e di riferimento. Nel maggio 2021, UTMB Group ha collaborato con The IRONMAN Group per lanciare il UTMB World Series, che riunisce molti dei migliori eventi internazionali del pianeta, offrendo un accesso esclusivo all’evento di punta dello sport, HOKA UTMB Mont-Blanc. UTMB World Series si basa sui principi fondanti di HOKA UTMB Mont-Blanc: superamento di se stessi, fair play, rispetto per le persone e l’ambiente e solidarietà.