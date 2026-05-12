Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner vince il derby con Pellegrino ed eguaglia Djokovic

"Il derby qui in Italia è sempre diverso, con Andrea ci siamo affrontati sette anni fa ed è stato bello rigiocare oggi su uno dei campi più belli del mondo". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver battuto Pellegrino e strappato il pass per i quarti di finale degli Internazionali. "Peccato che fosse solo agli ottavi questa gara, sarebbe stato più bello se fosse stata più in là con il torneo - ha aggiunto -. Sono molto felice per lui, ha fatto un torneo straordinario. È stata una grande partita da parte sua". Sinner ha poi concluso: "I quarti sono un turno già importante, ho iniziato in serale, ora due gare di giorno con tanto vento e non era facile esprimere un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà".