Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner vince il derby con Pellegrino ed eguaglia Djokovic

Sinner-Pellegrino, il derby azzurro che ha emozionato Roma
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Grazie al 6-2, 6-3 sul connazionale, il numero 1 al Mondo tocca un altro record: giocherà i quarti contro Rublev o Basilashvili
Continua il dominio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 al Mondo batte 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l’altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo.
È il Campo Centrale del Foro Italico a fare da sfondo al derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, match valido per gli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Roma. Grande sorpresa sulla terra rossa di questi Internazionali d’Italia, il pugliese patisce però l’emozione di trovarsi a giocare il suo primo ottavo di finale in un torneo così prestigioso e si deve inchinare alla netta superiorità espressa da Sinner. Il numero 1 al Mondo si prende infatti il primo set con un perentorio 6-2, strappando per due volte il servizio al rivale: Pellegrino si toglie comunque la soddisfazione di annullare due palle break e di obbligare pure Jannik a doverne difendere una. L’altoatesino continua poi a premere sull’acceleratore anche in avvio di seconda frazione, costringendo subito Pellegrino a cancellare una palla break. Il classe 1997 di Bisceglie riesce però a crescere nella qualità dei colpi con il passare dei minuti e il derby tutto italiano diventa molto più equilibrato rispetto a quanto visto nel set precedente. Ciò non basta tuttavia ad Andrea per tenere il ritmo di Jannik, che centra un break decisivo nel settimo game. Sinner rompe così l’equilibrio e va poi a vincere il match con un 6-3 che costa l’eliminazione a Pellegrino. Per il campione nato a San Candido si tratta del 31° successo consecutivo nei Masters 1000, un dato che gli consente di eguagliare il record di Novak Djokovic. Nei quarti di finale, Sinner dovrà ora affrontare uno tra Rublev e Basilashvili.
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"Il derby qui in Italia è sempre diverso, con Andrea ci siamo affrontati sette anni fa ed è stato bello rigiocare oggi su uno dei campi più belli del mondo". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver battuto Pellegrino e strappato il pass per i quarti di finale degli Internazionali. "Peccato che fosse solo agli ottavi questa gara, sarebbe stato più bello se fosse stata più in là con il torneo - ha aggiunto -. Sono molto felice per lui, ha fatto un torneo straordinario. È stata una grande partita da parte sua". Sinner ha poi concluso: "I quarti sono un turno già importante, ho iniziato in serale, ora due gare di giorno con tanto vento e non era facile esprimere un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà".