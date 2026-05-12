Tennis, Internazionali d'Italia: Musetti out negli ottavi di finale

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Flavio Cobolli (10) nella serata di ieri, si interrompe anche il cammino di Lorenzo Musetti (8) negli Internazionali d'Italia. Il tennista toscano non supera infatti gli ottavi di finale e cede a Casper Ruud (23) in due set: è ko per 6-3, 6-1. L'equilibrio resiste solo nei primi quattro game del match, poi Ruud reagisce al proprio doppio fallo e trova il break del 4-2. Musetti si infuria, distrugge una racchetta e va in tilt, perdendo compostezza e qualità nei colpi: è 6-3 per il norvegese nella seconda palla-set. Senza storia, invece, il secondo e definitivo parziale.