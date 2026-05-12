Tennis, Internazionali d'Italia: Musetti out negli ottavi di finale
L'azzurro affonda contro Casper Ruud, testa di serie numero 23. Arriva una netta sconfitta per 6-3, 6-1
Non c'è nulla da fare per Lorenzo Musetti (8), che esce di scena negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia e non supera gli ottavi di finale. Il tennista toscano subisce infatti una nettissima sconfitta contro Casper Ruud (23), che domina dall'inizio alla fine del match e lo chiude in tempi rapidi: è vittoria per 6-3, 6-1. Il norvegese si qualifica ai quarti di finale, dove sfiderà il vincitore del match tra Khachanov (13) e Prizmic.
Dopo l'eliminazione a sorpresa di Flavio Cobolli (10) nella serata di ieri, si interrompe anche il cammino di Lorenzo Musetti (8) negli Internazionali d'Italia. Il tennista toscano non supera infatti gli ottavi di finale e cede a Casper Ruud (23) in due set: è ko per 6-3, 6-1. L'equilibrio resiste solo nei primi quattro game del match, poi Ruud reagisce al proprio doppio fallo e trova il break del 4-2. Musetti si infuria, distrugge una racchetta e va in tilt, perdendo compostezza e qualità nei colpi: è 6-3 per il norvegese nella seconda palla-set. Senza storia, invece, il secondo e definitivo parziale.
Musetti subisce subito tre game di svantaggio, poi viene medicato per un problema alla coscia, ma il trattamento non cambia l'esito della sfida. L'azzurro vince un solo gioco e affonda definitivamente: è ko col punteggio di 6-3, 6-1 in 1h18'. Musetti esce dunque di scena e non difende le semifinali conquistate l'anno scorso, mentre Casper Ruud vola ai quarti di finale.