Tennis, Internazionali d'Italia: avanzano Cobolli, Bellucci e Pellegrino, out Paolini

TABELLONE MASCHILE

L'Italia si gode un 4 su 4 in questa giornata degli Internazionali: a Roma passa non solo Sinner, ma anche Flavio Cobolli. Il classe 2002 si impone in due set sul francese Atmane, che oppone resistenza soltanto al primo set: il fiorentino, però, domina non solo il tie-break (7-1), ma anche il successivo parziale: 6-3 e qualificazione al terzo turno conquistata. Il prossimo avversario sarà però una sorpresa: l'argentino Tirante, capace addirittura di eliminare Cameron Norrie. La gioia azzurra prosegue con Mattia Bellucci, che batte in rimonta l'argentino Etcheverry: il sudamericano si prende il primo parziale (7-5), ma dal secondo in poi il 2001 di Busto Arsizio è inarrestabile. Prima pareggia i conti con il 6-2 del secondo set, poi si prende il terzo con il punteggio di 6-3. Battuto il numero 26 della classifica Atp e pure in rimonta: grande soddisfazione per il lombardo, chiamato al terzo turno a superare lo spagnolo Landaluce. Da lucky loser, l'iberico debutta superando in due set Marin Cilic. Infine, non dura nemmeno un set il match di Andrea Pellegrino: dopo un solo quarto d'ora, il francese e numero 17 al Mondo Arthur Fils è costretto al ritiro per le sue condizioni non eccellenti. Inutile il tentativo e il medical timeout sul 3-0. Ora, però, Pellegrino se la vedrà con Tiafoe.



TABELLONE FEMMINILE

L'unica, ma grande, delusione di giornata è l'eliminazione della campionessa in carica: nel 2025, Jasmine Paolini aveva vinto gli Internazionali d'Italia. Stavolta, la detentrice del titolo saluta già al secondo turno, battuta da Elise Mertens. Eppure, la sfida parte bene per la numero 8 al Mondo, che si prende il primo set (6-4). Poi, però, il crollo: la belga, 22esima della classifica Wta, rimanda ogni discorso al terzo set vincendo 7-5 il tie-break, poi dopo quasi tre ore di gioco chiude sul 6-3. Sfiderà Andreeva, che elimina Golubic in tre parziali.