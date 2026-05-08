TENNIS

Tennis, Internazionali d'Italia: super Arnaldi, rimonta de Minaur e passa il turno

L'australiano vince il primo set, poi il ribaltone del sanremese: ora è sfida allo spagnolo Jodar

08 Mag 2026 - 14:23
videovideo

Impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli Internazionali d'Italia batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica Atp e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tie-break e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta: finisce 4-6, 7-6(5), 6-4. Adesso, c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges.

Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un'altra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta di Matteo Arnaldi: il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto Alex de Minaur, vale a dire un top 10 Atp (è ottavo al Mondo) e numero 6 del seeding. Un successo che assume maggiore rilevanza se si guarda al primo set, che va proprio all'australiano: basta una sola palla break, quella sul 2-2, per poi chiudere sul 6-4 al primo set point e nonostante l'italiano abbia una palla per il contro break. Nel secondo set, un'occasione per parte, ma nessuno perde il servizio: si va allora al tie-break, sempre condotto da Arnaldi che, al secondo tentativo, chiude sul 7-5 e rimanda ogni verdetto al terzo e decisivo parziale. Nel quale de Minaur cede due volte: prima sul 3-3, poi sul 4-4 dopo aver strappato il servizio in risposta al sanremese. I due break consecutivi di Arnaldi, però, sono decisivi. Così, dopo una maratona sulla terra rossa di Roma durata poco meno di tre ore di gioco, finisce 4-6, 7-6(5), 6-4 per il padrone di casa. Che aveva debuttato contro uno spagnolo, Munar, e che ora se ne ritroverà di fronte un altro: Rafael Jodar, capace di superare 7-6(4), 6-4 il portoghese Nuno Borges. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale.

Leggi anche
Roland Garros

La "Guerra Civile" del tennis: perché Sinner e i big minacciano il boicottaggio del Roland Garros: le cifre in ballo

roma
internazionali
tennis
arnaldi
musetti
italiani

Ultimi video

00:20
DICH SINNER POST JODAR DICH

Sinner: "Jodar giocatore straordinario, mi ha spinto al limite"

00:27
MCH SELFIE SINNER DAL PONTE FORO ITALICO MCH

Sinner scalda Roma: selfie con i tifosi sul ponte del Foro Italico

01:10
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

04:06
INTERVISTA OTO COBOLLI 6/5 DICH

Internazionali, Cobolli: "Per me giocare qui è come essere nella Roma all'Olimpico"

00:22
MCH ARRIVO SINNER A ROMA 4/5 MCH

Sinner sbarca a Roma per gli Internazionali

01:20
È un Sinner da paura

È un Sinner da paura: gli highlights della vittoria a Madrid

03:42
DICH MATTARELLA TENNIS 4/5 DICH

Mattarella: "Il tennis italiano è protagonisa nel mondo"

01:35
DICH COBOLLI DA MATTARELLA DICH

Cobolli da Mattarella: "Siamo un gruppo unito"

01:50
DICH ARNALDI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Arnaldi: "Non sono ancora al 100%"

01:48
DICH MUSETTI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Musetti: "Il tifo romano è molto caloroso, speriamo di farli urlare tanto"

00:50
MCH QUIRINALE TENNISTI MCH

Azzurre e azzurre del tennis al Quirinale dal presidente Mattarella

00:24
DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

00:21
DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

01:30
Inarrestabile Sinner

Inarrestabile Sinner

00:20
DICH SINNER POST JODAR DICH

Sinner: "Jodar giocatore straordinario, mi ha spinto al limite"

I più visti di Tennis

Alcaraz 

Alcaraz, 23esimo compleanno con… ossigeno: in dubbio anche il rientro al Queen’s

Roland Garros, Paolini e Sabalenka: "Se i premi rimarranno troppo bassi potremmo boicottare il torneo"

Sinner: "Sui montepremi gli Slam ci rispettino, noi zitti per tanto tempo". A Roma sfiderà Hofner

DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

Berrettini subito ko a Roma: Matteo spazzato via da Popyrin in due set

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:57
Vanoli paga lo sfogo post Fiorentina-Inter: multato per espressione blasfema
15:55
Internazionali: si ferma la pioggia, i giocatori tornano in campo
15:51
I funerali di Evaristo Beccalossi: giocatori dell'Inter di ieri e di oggi per l'addio all'ex nerazzurro
15:45
Funerali Beccalossi, l'ultimo saluto all'ex campione dell'Inter: sul feretro la 10 nerazzurra
MCH FINTA RISSA BARCELLONA MCH
15:43
Clasico, il Barcellona provoca il Real: finta rissa tra Lewandowski e Szczesny