Tennis, Internazionali d'Italia: super Arnaldi, rimonta de Minaur e passa il turno

Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un'altra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta di Matteo Arnaldi: il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto Alex de Minaur, vale a dire un top 10 Atp (è ottavo al Mondo) e numero 6 del seeding. Un successo che assume maggiore rilevanza se si guarda al primo set, che va proprio all'australiano: basta una sola palla break, quella sul 2-2, per poi chiudere sul 6-4 al primo set point e nonostante l'italiano abbia una palla per il contro break. Nel secondo set, un'occasione per parte, ma nessuno perde il servizio: si va allora al tie-break, sempre condotto da Arnaldi che, al secondo tentativo, chiude sul 7-5 e rimanda ogni verdetto al terzo e decisivo parziale. Nel quale de Minaur cede due volte: prima sul 3-3, poi sul 4-4 dopo aver strappato il servizio in risposta al sanremese. I due break consecutivi di Arnaldi, però, sono decisivi. Così, dopo una maratona sulla terra rossa di Roma durata poco meno di tre ore di gioco, finisce 4-6, 7-6(5), 6-4 per il padrone di casa. Che aveva debuttato contro uno spagnolo, Munar, e che ora se ne ritroverà di fronte un altro: Rafael Jodar, capace di superare 7-6(4), 6-4 il portoghese Nuno Borges. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale.