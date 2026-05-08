La "Guerra Civile" del tennis: perché i campioni minacciano il boicottaggio del Roland Garros

Non è un caso che i firmatari della protesta siano i volti copertina dello sport: da Sinner a Swiatek, da Alcaraz a Sabalenka. La loro richiesta è strutturale e si articola in tre punti: portare il prize money al 22% dei ricavi totali del torneo, potersi sedere al tavolo delle decisioni, oggi in mano esclusivamente alle federazioni nazionali e infine istituire fondi per i giocatori che non raggiungono i vertici del ranking, garantendo la sostenibilità del circuito per tutti.