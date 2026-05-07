Sinner: "Zitti per tanto tempo, sui montepremi gli Slam ci rispettino"

"Siamo in un momento in cui maschi e femmine sono uniti, i soldi sono solo una conseguenza. E' una questione di rispetto che gli slam ci devono portare, anche perché senza di noi il torneo non ci sarebbe". Lo ha detto Jannik Sinner, nella conferenza stampa agli Internazionali, tornando sulla polemica dei prize money negli Slam nei confronti dei giocatori. "E' importante, siamo stati zitti per tanto tempo ed è giusto parlarne - ha aggiunto -. Dietro le quinte stiamo facendo un buon lavoro. Noi non chiediamo il 50% dei ricavi del torneo, ci mancherebbe, ma prendiamo troppo poco. E' un discorso che non facciamo solo per i top ten uomini o donne, ma per tutti".