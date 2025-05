Tennis, Internazionali Bnl d'Italia: Paolini domina Ostapenko e vola ai quarti

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini non ha più intenzione di fermarsi. L'azzurra, che giocava per la prima volta in carriera gli ottavi di Roma, si spinge ancora più in avanti e raggiunge i quarti grazie allo splendido successo (7-5, 6-2) su Jelena Ostapenko. La lettone si porta pure in vantaggio nel corso del primo parziale, visto che si porta sul 4-2, poi però l'acclamatissima padrona di casa strappa per due volte il servizio su tre turni in battuta. Prima pareggia (4-4), poi chiude sul 7-5, evitando un noioso tie-break. Nel secondo, invece, Paolini parte subito bene: immediato 3-0, che poi diventa 6-2 con la seconda palla break su tre sfruttate nel set. L'avversaria dell'italiana sarà la russa Diana Shnaider, che domina contro Elise Mertens: 6-2, 6-3 alla belga. Avanza anche l'americana Stearns, che ha bisogno del tie-break del terzo set per superare 6-4, 3-6, 7-6(4) Naomi Osaka.