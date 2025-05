Internazionali d'Italia, ritorno vincente: Berrettini supera Fearnley e va al terzo turno

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini tira un sospiro di sollievo, ma vola al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Il romano e padrone di casa va vicinissimo alla maratona del terzo set, ma alla fine rimonta Jacob Fearnley nel secondo, chiudendo sul 6-4, 7-6(0) in quasi due ore di gioco. Nel primo parziale, il finalista di Wimbledon 2021 deve annullare una palla break sul 3-2, poi al terzo tentativo è lui a strappare il servizio al britannico: questo si converte nel 6-4. Ma è nel secondo che il numero 30 al Mondo va in difficoltà: Fearnley si prende il turno in battuta, eppure non è solido al servizio, perché anche sul 4-1 e sul 5-2 Berrettini ha diverse occasioni per recuperare. Sul 5-3, il 23enne serve per andare al terzo set e ha pure due set point a disposizione, ma Berrettini li annulla e, anzi, si prende il break che di fatto porta la sfida al tie-break. Dove non c'è storia: netto 7-0 per l'italiano.