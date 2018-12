Tennis, De Minaur e il pesante allenamento subacqueo

14/12/2018

Alex De Minaur ha stupito i follower su Instagram con un video incredibile: il tennista australiano, con origini spagnole, si allena in piscina "camminando" sott'acqua. L'allenamento subacqueo, infatti, prevede dei pesi da portare sul fondo della piscina: una prova di forza ma anche di fiato. "L'unica cosa in cui sono bravino in piscina..." il commento divertito di De Minaur.