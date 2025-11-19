Logo SportMediaset

Tennis
COPPA DAVIS

Tennis, Coppa Davis: Berrettini porta l’Italia sull’1-0 contro l’Austria

Matteo supera Rodionov in due set per 6-3, 7-6: ora Cobolli contro Misolic per andare in semifinale

di Redazione
19 Nov 2025 - 18:30
© IPA

© IPA

Inizia con il piede giusto la Coppa Davis dell’Italia: Matteo Berrettini nel primo match singolare dei quarti supera Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3, 7-6(4) e porta gli azzurri sull’1-0 contro l’Austria. Al tennista romano basta un break nel primo set, mentre il secondo viene vinto in rimonta dopo un’interruzione a causa di un faro non funzionante. Se Cobolli dovesse battere Misolic nel secondo match, l’Italia sarebbe in semifinale.

BERRETTINI-RODIONOV
Buona la prima per l’Italia in Coppa Davis, a Bologna Berrettini vince il primo singolare per andare sull’1-0 nei quarti di finale contro l’Austria: 2-0 secco a Jurij Rodionov, con il punteggio di 6-3, 7-6. Il primo set è abbastanza equilibrato fino al 3-3: l’austriaco ha la chance di andare in vantaggio ma fallisce una palla break, poi il romano strappa il servizio all’avversario nel game successivo per scappare via e chiudere con il 6-3 nel proprio turno di battuta dopo poco più di mezzora. Il secondo parziale si apre con un’interruzione, durata poco più di un quarto d’ora a causa di un faro poco funzionante. La pausa fa bene all’avversario di Matteo: sul 3-2 trova il suo primo break, per andare sul 5-2 e avvicinarsi al pareggio. La reazione del romano è esemplare: sotto 5-3 pareggia il conto dei break, per riportare l’incontro in equilibrio e arrivare al tie-break. L’austriaco non molla nemmeno nel mini-parziale decisivo, ma sul 5-4 Matteo infila due punti consecutivi per chiudere la pratica con il 7-6 che significa 2-0. Dopo un’ora e quarantacinque minuti Berrettini piega Rodionov e porta l’Italia sull’1-0 sull’Austria.

matteo berrettini
coppa davis
italia-austria

