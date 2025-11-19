Tennis, Coppa Davis: Berrettini e Cobolli portano l’Italia in semifinale

BERRETTINI-RODIONOV

Buona la prima per l’Italia in Coppa Davis, a Bologna Berrettini vince il primo singolare per andare sull’1-0 nei quarti di finale contro l’Austria: 2-0 secco a Jurij Rodionov, con il punteggio di 6-3, 7-6. Il primo set è abbastanza equilibrato fino al 3-3: l’austriaco ha la chance di andare in vantaggio ma fallisce una palla break, poi il romano strappa il servizio all’avversario nel game successivo per scappare via e chiudere con il 6-3 nel proprio turno di battuta dopo poco più di mezzora. Il secondo parziale si apre con un’interruzione, durata poco più di un quarto d’ora a causa di un faro poco funzionante. La pausa fa bene all’avversario di Matteo: sul 3-2 trova il suo primo break, per andare sul 5-2 e avvicinarsi al pareggio. La reazione del romano è esemplare: sotto 5-3 pareggia il conto dei break, per riportare l’incontro in equilibrio e arrivare al tie-break. L’austriaco non molla nemmeno nel mini-parziale decisivo, ma sul 5-4 Matteo infila due punti consecutivi per chiudere la pratica con il 7-6 che significa 2-0. Dopo un’ora e quarantacinque minuti Berrettini piega Rodionov e porta l’Italia sull’1-0 sull’Austria.