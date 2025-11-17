Cahill: "Abbiamo studiato Federer, Nadal e Djokovic: Sinner ha ancora margini"

I numeri sono tutti in positivo: l'azzurro è migliorare nei grandi tornei Finals, Slam, Masters 1000 e ori olimpici, vincendo uno ogni 5,8 giocati. Solo Djokovic (3.3), Nadal (3.5), Alcaraz (3.9), Federer (4.4) e Pete Sampras (4.9) hanno fatto meglio. Il duro indoor resta la sua superficie migliore, quella su cui ha vinto 31 partite di fila nel circuito Atp. "Credo che ci sia ancora una grande varietà tra le superfici. A Torino era medio-veloce, piuttosto rapida. La differenza tra Indian Wells e, per esempio, Cincinnati è enorme. Indian Wells è un campo molto lento. Cincinnati è uno dei campi in cemento più veloci del tour. Credo che la varietà sia giusta. Forse si potrebbero rendere le palle un po' più rapide. Ne abbiamo parlato: sarebbe utile che i tornei usassero una palla più uniforme, specialmente tra la stagione sulla terra e quella sul cemento americano".