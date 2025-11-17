Logo SportMediaset

Tennis
tennis

Snoopy: il cane di Laila Hasanovic ruba la scena alle Atp Finals con Sinner

Il cagnolino Snoopy è la mascotte social dopo il trionfo di Sinner a Torino. E Laila Hasanovic lo porta in campo

17 Nov 2025 - 12:14
9 foto

La vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino 2025 ha sancito non solo il suo dominio in campo, ma ha anche presentato al mondo la nuova mascotte social del suo team: Snoopy, il cagnolino della fidanzata Laila Hasanovic.

Snoopy in campo: le prime foto ufficiali con Jannik Sinner

 La modella danese, che ha tifato per Jannik in ogni gara dal box dell'Inalpi Arena (con tanto di doppio anello di diamanti al dito, simbolo della loro promessa d'amore), è scesa sul campo da gioco subito dopo la premiazione.

Laila Hasanovic ha portato con sé il cagnolino Snoopy per quelle che sono di fatto le prime foto ufficiali al completo della coppia insieme al loro amico a quattro zampe. L'attaccamento al cagnolino è stato evidente quando Sinner stesso lo ha chiamato a sé, si è chinato e gli ha dato delle istruzioni per la posa di rito con il trofeo. Le immagini, che mostrano la coppia e il cane sorridenti davanti alla coppa insieme al team del tennista (tra cui il fratello Mark con la fidanzata, il coach Simone Vagnozzi, l'assistente allenatore Darren Cahill, il preparatore Umberto Ferrara, il fisioterapista Alejandro Resnicoff), sono diventate subito virali sui social media, incorniciando un momento di gioia che ha coinvolto il team al completo.

