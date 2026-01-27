Fuori pericolo il tifoso genoano colpito da infarto dopo Genoa-Bologna

"Il tifoso, colpito da infarto e trasportato rapidamente al pronto soccorso, è stato accolto ieri nei reparti di rianimazione ed emodinamica e sottoposto al posizionamento di uno stent coronarico e questa mattina è stato estubato - spiega Nicolò -. A lui vanno gli auguri di pronta guarigione e di poter tornare presto sugli spalti della sua squadra del cuore". L'assessore ringrazia "tutti gli operatori sanitari e i volontari Anpas che, con professionalità e tempestività, hanno salvato una vita sugli spalti del Luigi Ferraris, la presenza del defibrillatore e l'intervento immediato dei soccorritori hanno fatto la differenza, un grazie anche all'ospedale Villa Scassi e a tutti i suoi operatori: la vostra prontezza e dedizione dimostrano ancora una volta la professionalità delle persone che lavorano nella sanità ligure".