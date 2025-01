Tennis, Australian Open: Fonseca batte Rublev, avanti Medvedev e de Minaur

TABELLONE MASCHILE

È nata una stella? Se lo chiede il pubblico degli Australian Open, dopo aver assistito al primo match in uno Slam del 18enne Joao Fonseca. Il gioiello della Next Gen domina nel ritmo e nella varietà dei colpi, annichilendo un veterano come Andrey Rublev (9): vittoria in tre set e 2h23' di gioco per il futuro sfidante di Sonego (che ha già battuto l'anno scorso, a Bucarest), col punteggio di 7-6, 6-3, 7-6. Il talento brasiliano, accostato a Sinner per il suo stile di gioco, sorprende per la tranquillità e la gestione nei tiebreak: se continuerà così, un futuro da top-5 mondiale non sarà un'utopia. Per un Rublev che saluta subito gli Australian Open, spaccando anche una racchetta, c'è un Daniil Medvedev (5) che passa nonostante le mille difficoltà. Il russo, nel più classico dei suoi debutti sottotono in uno Slam, rischia grosso contro il thailandese Samrej: sotto di due set a uno, il russo si risveglia nel momento di maggior difficoltà e la spunta col punteggio di 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 regalandosi il duello contro lo statunitense e qualificato Tien.