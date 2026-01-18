Tennis, Australian Open: avanti Alcaraz e Zverev, subito out Venus Williams

TABELLONE MASCHILE



Bastano due ore e cinque minuti, a Carlos Alcaraz, per superare il primo turno degli Australian Open. Il numero uno del seeding e del ranking Atp soffre solo nel secondo set contro l'arrembante Adam Walton, padrone di casa e numero 81 al mondo, che non riesce a metterlo in crisi nei momenti chiave della sfida. Lo spagnolo gestisce le energie, accelera nel momento più opportuno e passa agevolmente il turno: 6-3, 7-6, 6-2 il punteggio per Alcaraz. Carlos ora sfiderà Hanfmann, che ha avuto la meglio in quattro set sul qualificato Svajda (7-5, 4-6, 6-4, 7-6). Alcaraz non era l'unico big in campo quest'oggi, visto che la giornata odierna prevedeva anche il debutto di Aleander Zverev (3). Il tedesco perde il primo set contro Diallo, poi si riprende e lo travolge: 6-7, 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio, ora sfiderà Popyrin o Muller. Debutto agevole e triplo 6-4 per Bublik (10), che sconfigge Brooksby, avanzano anche Tiafoe (29) e Norrie (26): quest'ultimo batte Bonzi solo nel quinto set. Debutto vincente anche per Moutet (32) e Cerundolo (18), non ci sono dunque altre eliminazioni eccellenti oltre a quella del nostro Cobolli (20).



TABELLONE FEMMINILE



Nel tabellone femminile tutti gli occhi erano puntati su Aryna Sabalenka, che non sbaglia, contro la francese (di origini malgascie) Rakotomanga Rajaonah: netta vittoria col punteggio di 6-4, 6-1. La bielorussa sfiderà la cinese Zhuoxuan Bai, che ha eliminato Pavlyuchenkova (6-4, 2-6, 7-6), nel secondo turno. Avanza agevolmente anche Svitolina (12), che elimina la spagnola Buksa, out a sorpresa Aleksandrova (11): la spunta, in tre set, la turca Zeynep Sönmez. Eliminazione anche per Yastremska (26), mentre Kostyuk (20) ha bisogno del super-tiebreak per sconfiggere la francese Jacquemot. Si interrompe subito il sogno della 45enne Venus Williams che, dopo aver vinto il primo set contro Danilovic, cede e va ko: 6-7, 6-3, 6-4 il punteggio. Avanza Raducanu (28), buona la prima anche per le ex teste di serie Putintseva, Sakkari e Potapova. Rinuncia invece Vondrousova (32), che dà forfait in extremis per un problema alla spalla.