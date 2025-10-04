Tennis, ATP Shanghai 2025: Musetti vince all'esordio

Esordio vincente per Lorenzo Musetti all'ATP Shanghai 2025, in corso su campi in cemento della città cinese. Il tennista toscano, reduce dal ritiro nel quarto di finale a Pechino contro Learner Tien, ha battuto in un'ora e 28' di gioco l'argentino Francisco Comesana (numero 62 al mondo) 6-4 6-0. Al terzo turno Musetti, numero 9 del ranking Atp, affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Yunchaokete.