Tennis, ATP Shanghai 2025: Musetti vince all'esordio

Il toscano passa al terzo turno del torneo Masters 1000 battendo in due set l'argentino Comesana
Esordio vincente per Lorenzo Musetti all'ATP Shanghai 2025, in corso su campi in cemento della città cinese. Il tennista toscano, reduce dal ritiro nel quarto di finale a Pechino contro Learner Tien, ha battuto in un'ora e 28' di gioco l'argentino Francisco Comesana (numero 62 al mondo) 6-4 6-0. Al terzo turno Musetti, numero 9 del ranking Atp, affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Yunchaokete.
