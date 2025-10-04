Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
tennis

Tennis, ATP Shanghai 2025: Musetti vince all'esordio

Il toscano passa al terzo turno del torneo Masters 1000 battendo in due set l'argentino Comesana

04 Ott 2025 - 10:45

Esordio vincente per Lorenzo Musetti all'ATP Shanghai 2025, in corso su campi in cemento della città cinese. Il tennista toscano, reduce dal ritiro nel quarto di finale a Pechino contro Learner Tien, ha battuto  in un'ora e 28' di gioco l'argentino Francisco Comesana (numero 62 al mondo) 6-4 6-0. Al terzo turno Musetti, numero 9 del ranking Atp, affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Yunchaokete.

Leggi anche

"Tossiscono sempre sti c… di cinesi": Musetti nella bufera si scusa sui social

musetti
shanghai
2025
esordio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Sinner a -590 punti da Alcaraz, che salta Shanghai: Jannik torna numero uno se…

Sinner lascia a Tien solo le briciole: 6-2, 6-2 nella finale dell'Atp di Pechino

Sinner torna al successo: "Molto soddisfatto, Pechino è un posto speciale per me"

Shanghai omaggia Sinner con una statua di terracotta

Sinner pronto per Shanghai: "Primi turni mai facili. Novità nel gioco? Non sono l'unico..."

Masters 1000 di Shanghai, Sinner e il rischio maratona con Altmaier

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:53
Allegri torna allo Stadium e sfida il suo passato: la conferenza LIVE
11:48
Sliding door Vlahovic: poteva essere del Milan, ora sfida i rossoneri da titolare
11:37
Piastri rilancia la McLaren, Verstappen in agguato. Ferrari: non ci siamo
11:32
Leclerc, uscita improvvida dai box e incidente con Norris: "Mi ha centrato in pieno" VIDEO
11:32
Nuova avventura per l'ex Napoli e Torino Maksimovic