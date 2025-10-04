Logo SportMediaset
Buonfiglio: "Mondo olimpico e paralimpico sempre insieme"

04 Ott 2025 - 13:52

"Il mondo sportivo è olimpico e paralimpico, sempre insieme. E Non solo per le medaglie. Dobbiamo avere il coraggio di dirci le cose in modo diretto per far sì che tutti facciano sistema per il sistema Italia". Sono queste le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, all'80° anniversario della fondazione del Centro Sportivo Italiano, la più antica polisportiva italiana, all'Auditorium Conciliazione a Roma. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Marco Giunio De Sanctis, presidente Cip, che sottolinea come "abbiamo detto all'indomani delle elezioni di andare di pari passo, abbiamo la stessa linea e portiamo avanti gli stessi progetti. Dobbiamo fare squadra per fare in modo che tante attività paralimpiche possano essere portate avanti". Infine un pensiero sui giovani e sull'educazione con Buonfiglio che ammette come bisogna "dedicare attenzione ai giovani, dobbiamo insegnargli a credere in loro stessi e a stare con gli altri. Non bisogna essere solo bravi atleti sul campo, ma applicare sempre i valori dello sport e comportarsi bene, impegnarsi e portare rispetto", conclude.

15:29
Tennis, Anisimova e Keys qualificate alle Wta Finals
14:08
Tennis, Wta Pechino: Gauff sconfitta, Anisimova in finale
13:52
Buonfiglio: "Mondo olimpico e paralimpico sempre insieme"
12:01
Tennis, Shanghai: Arnaldi eliminato da Davidovich Fokina
11:28
Tennis, Wta Wuhan: Bronzetti vicina alla qualificazione, Cocciaretto out