Nazionale, i convocati per Estonia e Israele: prima chiamata per Cambiaghi, Piccoli e Nicolussi Caviglia

Gennaro Gattuso ha convocato 27 calciatori per il raduno fissato nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata in Nazionale per il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e per l'attaccante Roberto Piccoli (convocato al posto dell'infortunato Zaccagni, che ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore), entrambi della Fiorentina, e per l'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.