Nazionale, i convocati per Estonia e Israele: prima chiamata per Cambiaghi, Piccoli e Nicolussi Caviglia

Il ct ha reso noti i 27 giocatori per le sfide contro Estonia ed Israele. Zaccagni out: c'è Piccoli

04 Ott 2025 - 13:52

Riprende la rincorsa della Nazionale al Mondiale. Gli Azzurri torneranno ad affrontare Estonia e Israele, le stesse avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da commissario tecnico di Gennaro Gattuso. Sabato 11 ottobre a Tallinn l'Italia farà visita all'Estonia per poi ospitare martedì 14 ottobre Israele a Udine, in quello Stadio 'Friuli' già teatro un anno fa della sfida di Nations League con la nazionale di Ben Shimon. 

Gennaro Gattuso ha convocato 27 calciatori per il raduno fissato nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata in Nazionale per il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e per l'attaccante Roberto Piccoli (convocato al posto dell'infortunato Zaccagni, che ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore), entrambi della Fiorentina, e per l'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024. 

Di seguito, l'elenco dei convocati:

  • Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

  • Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

  • Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

  • Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Roberto Piccoli (Fiorentina)

LE AVVERSARIE

Il 5-0 di Bergamo è stato il successo più largo con l'Estonia, l'ottavo in altrettanti confronti con la nazionale che occupa il 129° posto del Ranking FIFA e che insegue ancora la sua prima qualificazione alla fase finale di un Mondiale. A Debrecen l'Italia ha invece conquistato la settima vittoria in otto gare con Israele (l'unico pareggio lo 0-0 nel Mondiale di Messico '70). Lo scorso 14 ottobre a Udine gli Azzurri si imposero per 4-1 grazie alla doppietta di Giovanni Di Lorenzo e alle reti di Mateo Retegui e Davide Frattesi.

