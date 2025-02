Tennis, Atp Rotterdam: impresa di Bellucci, battuto Medvedev

Grande impresa di Mattia Bellucci, che accede ai quarti dell'ABN Amro Open di Rotterdam (ATP 500 con un montepremi di 2.563.150 euro). Il numero 92 della classifica Atp ha superato il russo Daniil Medvedev, numero 7 della classifica mondiale e vincitore del torneo nel 2023. L'atleta 23enne di Busto Arsizio, alla prima vittoria in carriera su un atleta top 10, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 6-3. "E' una vittoria importantissima. Confrontarsi così in un palcoscenico così importante a cui non sono abituato, perché non credo mi sia capitato mai di giocare davanti a tanta gente, contro un giocatore come Medvedev, mi ha dato una prova importante. Mettere in campo questa intensità per una durata così lunga è stato emozionante". Le parole di Bellucci dopo il match.