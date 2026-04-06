Tennis, Atp Montecarlo: Cobolli passa il turno, out Arnaldi

Vittoria in doppio, infine, per la coppia formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, col romano a sostituire Bolelli dopo la scomparsa del padre Daniele. Il duo ha infatti sconfitto Norrie e de Minaur col punteggio di 6-4, 4-6, 10-5 dopo un match combattuto e ha centrato gli ottavi di finale: qui sfiderà Heliovaara e Patten, sconfitti da Vavassori (e Bolelli) a Miami. Subito un break a sfavore gli azzurri, che in seguito alzano il livello del proprio gioco e migliorano l'intesa, con una gran demi-volée di Berrettini per chiudere il set. Norrie e de Minaur raddrizzano la sfida vincendo il secondo parziale, poi ecco il match tiebreak, che gli azzurri volare sul 7-2 e non voltarsi più indietro: il secondo match point è decisivo per chiudere i giochi sul 10-5 e centrare il turno successivo.